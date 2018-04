La consulta per la tutela degli animali di Sedriano organizza una manifestazione in memoria di Zoe, un cane avvelenato e ucciso nei giorni scorsi in via Trieste.

I fatti

Un cane morto e uno in gravi condizioni. E’ il bilancio di quanto accaduto nei giorni scorsi a Sedriano in via Trieste. Gli animali sono stati avvelenati intenzionalmente da qualcuno di passaggio.

La consulta interviene

“Abbiamo ritenuto opportuno organizzare una manifestazione pubblica sia in memoria della cagnolina, che tutto il paese conosceva e adorava, sia come denuncia per un gesto assurdo e mirato”, commenta la presidente della consulta Valentina Ceccarelli.

Appuntamento giovedì

Giovedì 26 aprile ritrovo alle 18 in piazza Cavour. Dopo un sit-in pacifico, partirà un corteo che raggiungerà via Trieste, dove viveva Zoe. Confermata la partecipazione delle associazioni G3A di Magenta, Gattosamente miao di Bareggio, Amici dei Mici di Corbetta e dell’Amministrazione comunale di Sedriano.