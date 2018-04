Cani rubati, in Italia ne spariscono 3 ogni ora. La denuncia di Aidaa.

Cani rubati: l’allarme di Aidaa

In Italia ogni ora vengono rubati 3 cani ai legittimi proprietari, uno ogni venti minuti. Questo è l’allarme lanciato dall’associazione Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente), presieduta da Lorenzo Croce. E di esempi sul nostro territorio ne abbiamo. Dalla cagnolina sparita a Malvaglio, alla storia a lieto fine di Villa Cortese (cagnolina ritrovata dopo 8 mesi).

“Non passa ora – scrive nel comunicato Aidaa – che tre cani vengono rubati o rapiti, in particolare cani di piccola taglia. Ogni giorno sono circa 70 i cani rapiti, che moltiplicati per il totale dei giorni dell’anno fa oltre 25.000 cani che scompaiono ogni anno nel nulla. Di questi meno di 2.000, sono stati quelli ritrovati lo scorso anno e che quindi sono stati riportati a casa, mentre degli altri si è persa traccia”.

Come spariscono i cani e che fine fanno

Molti degli amici a quattro zampe, secondo l’associazione, scompaiono direttamente durante i furti in casa o in appartamento. “Dove sono destinati questi cani? – si interroga AIDAA – Molti alla riproduzione, rubati in Italia, prevalentemente vengono poi “esportati” verso i paesi dell’est Europa dove vengono poi usati negli allevamenti i maschi come riproduttori e le femmine come fattrici, per quanto riguarda invece i cani sterlizzati o piu anziani questi vengono spesso rivenduti anche nei paesi del nord Europa dove i costi per un cane di razza è proibitivo”.

L’appello di Lorenzo Croce

“La situazione dei cani rubati è spesso sottovalutata – afferma nella nota Lorenzo Croce, presidente di AIDAA – noi chiediamo maggiori controlli a partire dall’obbligo di lettura del microchip da parte dei veterinari, fatto questo che potrebbe aiutare a ritrovare i cani rubati almeno in parte. Inoltre chiediamo maggiori controlli sui trasferimenti a livello di anagrafe canina, almeno per le razze che sappiamo essere maggiormente oggetto di questi furti”. Il giro economico, secondo le stime dell’associazione, dei furti di cani in Italia si aggira ogni anno dai 5 ai 7 milioni di euro.