Canna fumaria in fiamme ad Arconate, in azione i Vigili del Fuoco: è successo giovedì 21 dicembre intorno alle 10.30.

Canna fumaria in fiamme: tanta paura in via Roma

Tanto spavento in via Roma ad Arconate, nella mattinata di giovedì 21 dicembre. Improvvisamente ha preso fuoco la canna fumaria di un camino. Subito sono stati allertati i Vigli del Fuoco che, giunti sul posto, hanno bloccato la strada.

L’intervento

I pompieri, giunti nella centralissima via di Arconate, hanno tolto la cenere e la fuliggine bruciata. Fortunatamente per la famiglia non è stato rilevato alcun datto; per loro solo tanto spavento. Stesso pavento anche domenica 17 dicembre, quando le fiamme erano arrivatre su un tetto di un appartamento di via Pisoni.