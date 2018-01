Carro funebre tampona auto lungo l’A4: muoiono marito e moglie. Terribile incidente questa notte lungo l’autostrada in direzione Torino, in località Romentino, nella serata di mercoledì 3 gennaio.

Morti marito e moglie

I morti sono due coniugi di 55 e 56 anni. L’auto su cui viaggiavano è stata urtata da un carro funebre. La donna era residente a Trivero (Biella) mentre l’uomo era originario di Varallo Sesia.

Terribile incidente: i fatti

Una squadra della sede centrale dei vigili del fuoco di Novara è intervenuta ieri, martedì 3, alle 23.30 circa per un incidente stradale in autostrada A4 km 96,800 direzione Torino. I feriti sono stati quindi trasportati in ospedale a Novara dal personale sanitario intervenuto. Sul posto anche i vigili del fuoco del Comando di Milano. Le indagini sono coordinate dalla Polizia stradale di Novara est.