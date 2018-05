Casa in fiamme al confine fra Tradate e Venegono Inferiore.

Casa in fiamme, i soccorsi

Notte di paura a Venegono Inferiore, nella zona dell’Ospedale Galmarini. Le fiamme sarebbero divampate dal tetto di una casa intorno alle 3. Sul posto i vigili del fuoco, due volanti dei carabinieri, un’ambulanza e due automediche. Da accertare le cause dell’incendio, per ora non si hanno notizie di feriti. Seguiranno aggiornamenti.

I video inviati dal nostro lettore Fabio Nervo: