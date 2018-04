Tenta il furto in ditta.

Il ladro si era introdotto in una ditta di Casorezzo

Era riuscito a entrare in una ditta metalmeccanica nella zona industriale di Casorezzo. Il suo obiettivo era rubare materiale informativo. Erano circa le 6 di ieri, giovedì 5 aprile, quando il 35enne, straniero, pregiudicato, nullafacente e senza fissa dimora, aveva forzato una finestra dell’aziend. Una volta dentro aveva girato negli uffici accumulando materiale informatico per poi portarlo via. Ma il sistema di allarme ha subito allertato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri di Cuggiono e quelli del Nucleo radiomobile della Compagnia di Legnano.

L’inseguimento e l’arresto

Quando l’uomo ha visto le divise, ha abbandonato il materiale e cercato la fuga. Ne è nato un breve inseguimento dove i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Accompagnato in caserma, è stato arrestato per tentato furto aggravato