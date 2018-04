Pulizia del Bosco al Brollo: tolti i rifiuti e sospeso lo spaccio.

Bosco al Brollo: continuano gli appuntamenti con la pulizia

Prosegue con regolarità l’appuntamento mensile con la pulizia straordinaria della fetta di Parco delle Groane in frazione Villaggio Brollo, tra le vie Milano e Laghetto, nei pressi della fermata ferroviaria denominata “Ceriano Groane”. Nell’ultimo appuntamento i cittadini volontari che si sono uniti al Gruppo di Supporto Territoriale (GST), alle Guardie ecologiche volontarie (GEV) del Parco delle Groane e alla Consulta del Brollo, hanno ottenuto più risultati importanti. Anche il sindaco Dante Cattaneo ha partecipato attivamente all’iniziativa.

Raccolti 9 metri cubi di rifiuti

Sono stati raccolti circa nove metri cubi di rifiuti di vario genere, dalla carta alla plastica, dai residui di pasti consumati a tessuti di vario tipo utilizzati come protezione, riparo o come indicazioni per spacciatori e tossicodipendenti in quest’area. La presenza di molti volontari nel bosco ha “rovinato” per l’intera mattinata la piazza di spaccio, costringendo gli spacciatori ad allontanarsi e lasciando decine di tossicodipendenti senza la consueta fornitura.

A breve una nuova operazione

L’operazione verrà ripetuta a breve, come ormai da diversi mesi a questa parte con regolarità, grazie all’impegno di molti cittadini. Perchè, come ha sottolineato lo stesso sindaco Cattaneo, “Solo vivendo il bosco, torneremo a riprendercelo pezzo per pezzo. Noi siamo qui non a parole ma con la nostra presenza fisica e non molleremo mai”.