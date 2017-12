Cervo del Parco del Ticino trovato agonizzante su una strada extraurbana tra Legnano e Busto Arsizio: vani i soccorsi

Cervo del Parco del Ticino investito e ucciso

E’ stato avvisato nel pomeriggio di venerdì 29 dicembre un esemplare femmina di cervo, di circa 80 chili, nell’area extraurbana tra Legnano e Busto Arsizio. L’animale era a terra ferito, all’interno di una strada vicinale.

I soccorsi di Polizia locale, vigili del fuoco e volontari animalisti

Immediatamente una pattuglia della Polizia Locale di Legnano è intervenuta; gli agenti, giunti sul posto, hanno appurato che il cervo riportava alcune ferite alle zampe. L’animale era ancora vivo, ma agonizzante. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno dato un contributo molto prezioso nelle operazioni, e i volontari della Lav (Lega anti vivisezione) di Busto Arsizio. Gli agenti del comando di corso Magenta sono riusciti anche a contattare un’altra associazione di volontariato piemontese, l’Associazione Rifugio Miletta per il recupero di animali selvatici con sede ad Agrate Conturbia, in provincia di Novara. I volontari piemontesi, unici a rendersi disponibili per le operazioni di salvataggio e recupero dell’animale, si sono immediatamente recati a Legnano per portare in salvo l’animale che, dopo una prima verifica delle ferite, era stato probabilmente investito da un autoveicolo dopo essere uscito dall’oasi del Parco del Ticino.

Inutile l’intervento chirurgico di due ore e mezza

In meno di un’ora i volontari di Rifugio Miletta, con grande disponibilità e professionalità, sono intervenuti a loro spese per il recupero dell’animale che, operato nella mattinata di oggi in un centro specializzato, purtroppo non ce l’ha fatta: dopo l’intervento chirurgico, tecnicamente riuscito della durata di due ore e mezza, la cerva ha avuto una crisi cardiaca post operatoria che l’ha portata alla morte. La Polizia Locale di Legnano tiene a sottolineare che il soccorso è avvenuto esclusivamente grazie alla partecipazione dei volontari e che l’intervento sull’animale è stato eseguito dal professor Flaminio Addis e dalla dottoressa Noemi Mandelli, nella clinica veterinaria Neumann di Lainate, diretta dal professor Nico Tavian.