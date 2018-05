Cervo per strada a Milano, l’animale si aggira spaventato tra le case e le auto.

Cervo per strada in zona Bonola-Cimitero Maggiore

Un cervo di 90 chili, spaventato e ferito, è stato trovato per strada a Milano. E’ successo sabato 5 maggio. L’animale è stato trovato tra le auto nella periferia nord-ovest, all’angolo tra via Cefalù e via Gallarate, in zona Bonola-Cimitero Maggiore.

Salvato dall’Unità tutela animali

È intervenuta l’Unità tutela animali della Polizia locale che prima lo ha spinto nel cortile di un condominio e poi sedato, per evitare che creasse pericoli alle persone e che rischiasse la propria incolumità. Poi, grazie all’aiuto della Protezione civile, l’animale è stato portato all’oasi faunistica del Wwf a Vanzago.

L’animale era ferito

Una volta catturato, è stato appurato che il cervo era ferito a uno zoccolo. Una volta guarito sarà liberato, forse nel Parco del Ticino.