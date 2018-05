Chiede soldi ai negozianti con la scusa di aver perso il borsello.

Nelle ultime due settimane è entrato in molti negozi del centro di Magenta chiedendo loro soldi con la scusa di aver perso il borsello. “Non è arrogante – spiega Camilla Giocondi, una dei commercianti che hanno ricevuto la sua visita -, spesso non insiste ma, protraendosi la cosa da tempo, non è più un caso o una necessità bensì un tentativo di truffa”.

Gogna mediatica ed esposto alla Polizia locale

Una situazione che molti negozianti non sono più disposti a tollerare. Tanto da decidere di passare all’azione. Sabato 5 maggio Giocondi ha pubblicato su facebook un’immagine del presunto truffatore con il volto coperto da un’emoticon e accompagnata da un breve testo nel quale illustra il “modus operandi” dell’uomo senza borsello e spiega che non è entrato solo negli esercizi commerciali del centro ma è arrivato fino in via Vitruvio. La giovane ha poi assicurato di essere intenzionata a fare un esposto al comando di Polizia locale. Ai vigili fornirà ovviamente la foto con il volto in chiaro. “Ci siamo rotti le scatole – ha concluso la commerciante -. Di gente così, a Magenta, non ne vogliamo!”.