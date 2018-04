Chiesa piena per l’ultimo saluto a Giuseppina Brambilla, mamma di Beppe Saronni.

Addio alla mamma di Saronni, folla al funerale

Una chiesa piena, campioni di ciclismo e nuove leve unite nel dare l’ultimo saluto a Giuseppina Brambilla, mamma del grande Beppe Saronni, spentasi a 89 anni. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Lorenzo di Parabiago, dove per anni la famiglia ha vissuto e dove, dopo un periodo nella Sc Buscatese, Saronni ha mosso i suoi passi nel cicliscmo.

Cordoglio nel mondo del ciclismo

Moglie di Romano Saronni e madre di Giuseppe, Antonio, Alberto e Patrizia, la donna era molto conosciuta in città. Per salutarla un’ultima volta e per stringere in un abbraccio il campione di fama mondiale Beppe e i suoi fratelli sono arrivati a San Lorenzo anche tanti volti noti del ciclismo tra i quali il mitico Ernesto Colnago e il primo direttore sportivo di Saronni, Abramo Merlotti.