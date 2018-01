Chiude l’Emporio Parise a Carnago.

Chiude l’Emporio Parise di piazza Solferino

L’Emporio Agricolo di Tiziano Parise ha chiuso i battenti. Le saracinesche dello storico negozio di piazza Solferino sono state definitivamente abbassate lo scorso 24 dicembre dopo oltre sessant’anni di attività. Aperto dal lontano 1956, quando in paese il latte e le semenze si potevano trovare solo “dal Parise”, per decenni il negozietto che fa angolo su via Marconi è stato punto di riferimento per generazioni di carnaghesi e non solo.

“Ora mi goco la pensione”

La decisione, presa a malincuore dal titolare, è arrivata dopo quarantatré anni di duro lavoro. Quella del pensionamento, però, non è stata l’unica motivazione che ha spinto Parise a mettere fine all’avventura iniziata a metà anni cinquanta da papà Severino e mamma Maria: «Dopo tutti questi anni è sicuramente arrivato il momento di godersi un po’ di meritato riposo – racconta – ma c’è da precisare, però, che avrei continuato volentieri con il mio esercizio ma alcune vicissitudini mi hanno convinto a fermarmi qui. La clientela non è mai mancata ma la tutela da parte degli organi amministrativi è diventata sempre più carente, specie dopo l’istituzione della zona pedonale, situazione che non mi ha praticamente più permesso di lavorare il sabato pomeriggio e che di fatto ha tagliato le gambe non solo a me ma a tutti i commercianti carnaghesi. Chiudendo la strada al traffico già dal sabato all’ora di pranzo, abbiamo smesso di intercettare i clienti di passaggio diminuendo la possibilità di far crescere l’attività. Si tratta di una situzione che gli amministratori locali non hanno compreso e che hanno costretto, anche in altri paesi, molti negozi a chiudere».

Il saluto del proprietario

Tolto il sassolino dalla scarpa, il titolare dell’Emporio ha ricordato con molto piacere la storia della piccola bottega: «Ho cominciato il mio lavoro qui quando avevo quindici anni aiutando i miei genitori; sin dal principio abbiamo venduto latte fresco e tanti i prodotti utili per l’agricoltura come, ad esempio, sementi, concimi e terricci. Come alimentari tenevamo solo il latte ed eravamo gli unici a fornire questo tipo di servizio in paese». Per salutare tutti, infine, Tiziano Parise si è affidato ad alcune vetrofanie che si possono leggere sulla vetrina del negozio: «Un grazie a tutti i nostri affezionati clienti, da quelli storici ai più recenti, persone con le quali abbiamo condiviso il nostro lavoro, le nostre confidenze, le nostre gioie e tanti momenti di riflessione; un sincero abbraccio a tutti voi, resterete sempre nei nostri cuori». Queste le commoventi parole attraverso le quali il titolare ha voluto salutare gli affezionati e tutti i clienti dell’attività commerciale.