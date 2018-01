Peppo Chiesa era conosciuto da tutti in paese

Un uomo benvoluto

Tutta la comunità di Pogliano Milanese è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Chiesa, conosciuto da tutti come “Il Peppo”. Classe 1946 da sempre residente a Pogliano Milanese, Peppo era una figura storica della comunità poglianese.

Sempre in sella alla sua inseparabile bicicletta

L’uomo lo si vedeva spesso per le vie del paese, in modo particolare nel centro cittadino sempre in sella alla sua inseparabile bicicletta.