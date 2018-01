Ancora un ciclista investito, questa volta in via Dante. Paura, intorno alle 12.10, per un uomo di 69 anni che, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale di Magenta, è stato invetsito da un’autovettura a Magenta.

I soccorsi

Le condizioni dell’uomo non dovrebbero essere gravi. L’ambulanza di Rho soccorso è uscita in codice giallo. Sul posto anche una pattuglia della Polizia lcoale che effettuerà i rilievi.

Il precedente

Solo venerdì scorso un grave incidente ha coinvolto un ciclista, caduto dalla due ruote e travolto da una macchina: per lui un trasferimento in codice rosso a Legnano. VIDEO.