Ciclista travolto da camion sulla Sp 38 a Gaggiano: il 47enne, a bordo di un mezzo del free sharing di Ofo, è ricoverato in gravi condizioni all’Humanitas di Rozzano

Ciclista di 47 anni in gravi condizioni all’Humanitas di Rozzano dopo l’incidente avvenuto attorno alle 14.14 di mercoledì 27 dicembre a Gaggiano, sulla Sp 38. L’uomo era a bordo di una delle biciclette gialle del servizio milanese di sharing Ofo quando, per cause ancora al vaglio, è stato “toccato” da un camion all’altezza delle pompe di benzina Ip. Il ciclista è caduto rovinosamente a terra. Preoccupanti le sue condizioni: sul posto oltre ai carabinieri anche un’auto medica e l’ambulanza della Croce Bianca di Binasco che ha condotto il 47enne in codice rosso in ospedale.