Cinque camion in fiamme

Oggi, domenica 15 aprile, all’1.30, i Vigili del fuoco della sede di Varese, sono intervenuti nel comune di Castiglione Olona in via Mazuchelli, per l’incendio di cinque automezzi. Le cause sono ancora in fase di accertamento. I mezzi erano parcheggiati all’interno di un’azienda. I Vigili del fuoco hanno spento incendio con un’autopompa e due autobotti e messo in sicurezza l’area.