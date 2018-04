Cinque colpi di pistola contro la vetrina di un negozio

Cinque colpi esplosi ieri sera

Colpi di pistola contro un negozio gestito da pakistani. Attimi di terrore quelli vissuti ieri sera, lunedì primo aprile, in via Vittorio Veneto a Vittuone. E’ accaduto poco prima delle 22, due uomini, arrivati a bordo di uno scooter, si sono fermati davanti a un negozio gestito da alcuni pakistani e hanno esploso cinque colpi d’arma da fuoco, probabilmente una pistola, tutti ad altezza uomo.

Il negozio era aperto

In base a quanto ricostruito i proiettili hanno colpito la vetrina e il montante della porta del negozio. Subito dopo i due uomini, che indossavano un casco integrale, sono fuggiti sempre a bordo del motociclo. Nonostante fosse la domenica di Pasqua il negozio era aperto, all’interno non c’erano clienti, ma solo un addetto che fortunatamente non è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno subito avviato le indagini.