Rapinatori col mitra al punto Snai di Bollate.

Cassiera minacciata col mitra

Due malviventi hanno messo a segno una rapina a mano armata al centro di scommesse sportive di piazza Madonna in Campagna. Come riporta Settegiorni Bollate-Garbagnate in edicola da venerdì 22 dicembre i due hanno fatto irruzione nel locale e si sono diretti allo sportello, minacciando l’impiegata puntandole una pistola e un mitra. La donna ha così consegnato tutto l’incasso presente in quel momento in cassa, circa 2.000 euro.

Il commento del titolare

«Mi trovavo nel retro a sbrigare alcune faccende quando ho sentito delle urla provenire dall’ingresso. Pensavo che fossero dei clienti innervositi e, invece, ho trovato i due ladri che in pochi secondi hanno portato via l’incasso».