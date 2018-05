Colpito da un fulmine sul green di Lainate mentre gioca a Golf

Stava giocando a Golf quando è arrivato il temporale

E’ stato colpito da un fulmine mentre giocava a golf in un campo di Lainate. A finire in ospedale è stato un uomo di 61 anni. Tutto è successo nel tardo pomeriggio di ieri sul green di un noto centro sportivo di Lainate. mentre.

Ustioni alla mano e a un piede

Stando a quanto riferito dal 118 intervenuto immediatamente sul posto con un’ambulanza, il 61enne è stato investito dalla scossa che lo ha attraversato lasciando ustioni alla mano e a un piede.

La mazza da golf ha attirato il fulmine

L’ipotesi è che la mazza da golf abbia attirato il fulmine. Il 61enne è stato trasportato al Niguarda, in condizioni ritenute non gravi. E’ stato lui ha chiamare i soccorsi spiegando ai volontari della Croce azzurra di Caronno quello che era successo. Per soccorre l’uomo è stato attivato anche l’elisoccorso.