Sul sito del comune, è così apparso un monito amichevole intitolato “Attenzione topi d’appartamento!” e firmato dalla Polizia locale di Dairago, pubblicato per aiutare i residenti a prevenire furti e a sventare eventuali frodi:

“Si rende noto alla cittadinanza che come in ogni occasione di ferie o festività natalizie e pasquali aumenta il rischio di subire furti nelle abitazioni. Si raccomanda di non aprire la porta a sconosciuti e soprattutto a coloro che si spacciano finti carabinieri, agenti, tecnici comunali o di aziende erogatrici di servizi. Nel caso doveste andare in ferie, avvisare il vicino più prossimo al fine di controllare eventuali movimenti sospetti nel vicinato. Si raccomanda di non ritirare nelle proprie abitazione o da balconi: suppellettili, tappeti, vasi o quant’altro, in modo da far capire ai ladri che l’appartamento è incustodito. Una luce lasciata accesa serve sempre a scoraggiare malintenzionati. Nel caso si avvistino persone o veicoli sospetti contattare sempre il 112 e la Polizia Locale negli orari di servizio. Buona Pasqua a tutti. Polizia Locale di Dairago”.