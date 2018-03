Commosso addio a Isa, in tanti alla celebrazione del funerale a Cornaredo.

Commosso addio a Isa, scomarsa a soli 19 anni

Oggi anche il cielo piange la scomparsa di Isabella. “Avremmo voluto ci fosse il sole ma il sole dobbiamo averlo dentro di noi, sul nostro volto come ci ha insegnato Isabella”. Queste alcune delle frasi dette da don Fabio Turba, parroco di Cornaredo, durante il funerale di Isabella Oldani la giovane cornaredese di 19 anni sconfitta da un tumore. Una cerimonia quella celebrata stamattina che ha visto radunarsi in chiesa centinaia di persone, dai parenti ai professori del Quasimo di Magenta, la scuola frequentata da Isabella, ai compagni di classe, agli amici che, come ha detto don Turba sono stati sempre accanto alla ragazza. “Isabella ha detto il sacerdote è stata un esempio per tutti. A 19 anni, l’età del divertimento lei ha avuto a che fare con medici e referti ospedalieri. L’ha fatto sempre con il sorriso e con quella.sua risata fragorosa che coinvolgeva tutti. Ricordiamoci di lei e degli insegnamenti che ci ha dato”