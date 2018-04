Giovedì 12 aprile , a Vittuone, i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di Giuseppe Rimerano, 45 anni condannato in via definitiva a nove anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.

Condannato per droga… arrestato

La sentenza di condanna è stata emessa a Reggio Calabria. Il 45enne, al momento, si trovava ai domiciliari nella sua casa di Vittuone.

Trasferito in carcere

All’uomo restano da scontare ancora 4 anni. I carabinieri lo hanno trasferito nel carcere milanese di San Vittore.