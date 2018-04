Controlli della Polizia locale di Castano Primo, emessi nei giorni scorsi due fogli di via per un 30enne un 25enne.

Controlli della Polizia locale: le azioni contro la microcriminalità

Nell’ambito del controllo del territorio, gli agenti della Polizia locale di Castano Primo hanno emesso due fogli di via per due uomini. Si tratta di un 25enne sudamericano e un 30enne italiano. Il controllo è partito da alcune segnalazioni di cittadini, allarmati per la presenza sospetta di questi individui. Alle spalle dei due dei precedenti per furto. Gli agenti della Polzia locale, così, hanno chiesto alla Questura il foglio di via, per impedire che mettano ancora piede in città.