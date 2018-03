Dirigente scolastico e Polizia di Stato insieme per controlli anti spaccio.

Controlli anti spaccio all’Istituto Puecher-Olivetti

Nella mattinata di lunedì 26 marzo il Commissariato di Polizia di Stato di Rho Pero, su sollecitazione del Dirigente scolastico dell’Istituto Puecher-Olivetti, ha effettuato un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti all’interno di alcune classi dell’Istituto in via Bersaglio a Rho.

Ecco cosa hanno trovato

L’unità cinofila della Polizia di Stato ha svolto, in presenza del Dirigente scolastico e dei professori, dei controlli in alcune classi. All’interno di queste e negli zaini degli alunni non è stata trovata alcuna sostanza, mentre nel cortile della scuola sono state trovate due piccole confezioni con alcune dosi di hashish lanciate probabilmente da qualche alunno alla vista della Polizia di Stato.