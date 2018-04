Corbetta: scontro tra due auto davanti al cimitero nella mattinata di venerdì 13 aprile. Alla guida una donna 69enne e un uomo 79enne.

Scontro tra due auto nei pressi del cimitero di Corbetta: l’impatto è avvenuto poco prima delle 10 tra viale Europa e via IV Novembre. Anziani i due automobilisti, una donna di 69 anni ed un uomo di 79 anni. Ancora al vaglio degli agenti di Polizia locale intervenuti sul posto assieme ad una ambulanza della Croce Bianca di Magenta l’esatta dinamica del sinistro: grande spavento per le due persone coinvolte, ma le loro condizioni non preoccupano.