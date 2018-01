A Corbetta si marcia per la pace ma il sindaco non c’è.

In marcia per la pace

Tutti in piazza per la pace, il 1°gennaio, con partenza da piazza Verdi. Tutti, a partire dal l’onorevole Francesco Prina del Pd che la lanciò a Corbetta diciassette anni fa, nelle vesti di sindaco, ad Antonio Colombo del Comitato intercomunale Pace che coordina l’evento.

Assente il sindaco Ballarini

A mancare era invece l’Amministrazione Ballarini per “motivi personali”. Il tema dei migranti e rifugiati, della loro accoglienza e integrazione è stato il punto di partenza della marcia. E proprio qui, a detta dei presenti, risiederebbe la mancanza di rappresentanti politici corbettesi di maggioranza.

Le parole di Prina

“Il primo gennaio di ogni anno, a Corbetta, le comunità del territorio, accompagnate dai loro sindaci, celebrano la Giornata Mondiale della Pace. Ora in marcia per le vie della città insieme alle tante associazioni, cittadini e rappresentanti delle diverse confessioni religiose per promuovere messaggi di pace e solidarietà, in un’epoca in cui se ne avverte una particolare necessità!”.