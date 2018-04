Corse a pelo, al centro ippico intervenuti i soccorsi per la caduta di due fantini.

Corse a pelo, Pes e Sanna a terra

I fantini Dino Pes e Gavino Sanna sono caduti al centro ippico La Stella di via Novara dove sono in corso le prove di addestramento in vista del Palio di Legnano che si disputerà domenica 27 maggio. Sono stati entrambi soccorsi dalla Croce Rossa e portati in ospedale a Legnano per effettuare gli accertamenti del caso. La giornata è cominciata alle 10 e la prima batteria era formata da Carlo Sanna in sella al cavallo Shane Falco, Ganino Sanna con Scarface, Federico Guglielmi con Giulietta e Giuseppe Zedde con Antico Moro.

Ordine di arrivo della prima batteria: Gavino Sanna, Giuseppe Zedde, Carlo Sanna e Federico Guglielmi

Alle 10.30 cavalli in pista per la seconda batteria: Dino Pes con Grigione, Martin Ballesteros con Polveroso, Gavino Sanna con Escobar e Andrea Mari con Ian Solo.

Alle 10.53 corsa sospesa per la caduta di due fantini – Dino Pes (37 anni) e Gavino Sanna (30 anni, quest’ultimo correrà il Palio per la contrada Flora) -, si rende necessario l’intervento dei soccorritori della Croce rossa di Legnano e di Lombardia soccorso di Gorla Maggiore che hanno poi accompagnato i due fantini uno all’ospedale di Legnano in codice giallo e l’altro all’ospedale di Busto Arsizio in codice verde (rispettivamente Pes e Sanna).

Prima di poter riprendere le corse, è stato necessario aspettare che rientrasse il personale sanitario, ora la giornata prosegue con le altre batterie in programma ma non si correrà il gran premi.