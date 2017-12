Croce Verde Trezzano: anche l’Abbiatense si mobilita per sostenere l’associazione dopo l’incredibile incidente che ha distrutto il mezzo.

Croce Verde Trezzano, albero si abbatte su auto

Un episodio incredibilmente sfortunato, quello accaduto ai volontari della Croce Verde di Trezzano sul Naviglio nella giornata di giovedì 28 dicembre: un’auto con a bordo tre membri dell’associazione è stata colpita in pieno da un albero crollato a causa del proprio peso proprio nel momento in cui la vettura stava passando.

Tre volontari acciaccati e spaventati

I volontari dell’associazione, che è attiva anche a Gaggiano e nei Comuni limitrofi, si stavano recando in ospedale per il cambio turno. I tre, seppure acciaccati e spaventati, sono stati prontamente soccorsi dai colleghi della Croce Viola Rozzano, dai vigili del fuoco, dalla Polizia locale e stanno bene.

Parte la raccolta fondi per comprare il nuovo mezzo

Da buttare invece l’automezzo. E proprio in questi giorni sta partendo la gara di solidarietà nel sud Milano e nell’Abbiatense per sostenere la Croce Verde Trezzano nell’acquisto di un nuovo veicolo. L’appello è rivolto a private e aziende che volessero effettuare una donazione. La cifra da raggiungere è di 25mila euro e comprende anche i necessari lavori di adeguamento per il trasporto disabili. Tutte le informazioni sul sito www.croceverdetrezzano.org.