Crollata una parte della Cascina disabitata di via 4 novembre.

Paura ad Arconate nel primo pomeriggio di sabato 14 aprile. Intervenuti sul posto gli uomini dei vigili del fuoco che hanno prontamente messo in sicurezza l’area, visto che la Cascina in disuso confina con altri due cortile abitati da famiglie.

Fortunatamente il crollo di parte della cascina abbandonata non ha provocato danni alle altre abitazioni né ha recato danni ai residenti.