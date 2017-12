Dopo il crollo in Galleria Europa di ieri pomeriggio, 28 dicembre, in pieno centro a Rho, parla l’amministratore del condominio.

Crollo in Galleria, l’amministratore: “Una fatalità”

È stata una fatalità, non ci sono mai stati problemi. Usa queste parole Emanuele Piazza amministratore del condominio Europa. Qui nelle prime ore del pomeriggio di ieri, giovedì 28 dicembre, si è verificato il crollo dell’intonaco del tratto che collega la galleria con via Madonna.

“Tutto era a posto afferma – l’amministratore del condominio -, e la dimostrazione che tutto fosse in ordine è data dal fatto che non era stato messo in preventivo nessun lavoro straordinario. Ripeto è stata una fatalità. La cosa più importante è che non si sia fatto male nessuno”.

Un’ordinanza per la chiusura della via

Dopo le verifiche dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’amministrazione comunale la via è stata chiusa. Infatti il sindaco Pietro Romano ha emesso un’ordinanza per la chiusura di via Machiavelli e per l’ultimo tratto pedonale di galleria Europa, quello situato vicino al punto del crollo.

Modifiche alla viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, via Machiavelli sarà a fondo chiuso e potrà essere percorsa solamente per cercare un posteggio. I posti auto, infatti, rimarranno attivi. Chi, proveniente da via Goglio, dovrà raggiungere via Madonna sarà costretto a percorrere il tratto fino a via Serra e successivamente da via Serra raggiungere via Madonna.