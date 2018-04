Crollo Rescaldina, il Comune ha attivato un conto corrente.

Crollo Rescaldina, ecco come aiutare le famiglie

Crollo Rescaldina, il Comune ha attivato un Conto Corrente per raccogliere fondi a sosteg no delle famiglie coinvolte nel crollo di via Brianza del 31 marzo scorso. Il Conto Corrente è un conto corrente sicuro, tracciabile e trasparente.

Tutti i soldi raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le famiglie coinvolte e rendicontati.

Chiediamo a tutti i cittadini di aiutarci nel diffondere i dati del Conto Corrente utilizzando il volantino allegato e l’immagine utilizzabile come immagine di copertina per Facebbok.

Conto corrente intestato a

COMUNE DI RESCALDINA

IBAN: IT45J0558433640000000001647