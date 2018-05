Defibrillatore in via Circonvallazione 40.

Nuovo defibrillatore in paese, è il primo h24

E’ il primo defibrillatore h24 a Dairago. Uno strumento importante perchè può salvare la vita in caso di arresto cardiaco e che si inserisce nel progetto “DAErago”. E’ stato inaugurato la mattina di domenica 6 maggio. La postazione è stata interamente donata dalla famiglia di Doretta Papperini e Flavio Colombo e installata all’ingresso della loro abitazione in via Circonvallazione 40.

Presente l’associazione “Sessantamilavitedasalvare” che, col suo presidente Mirco Jurinovich e gli altri volontari che hanno insegnato ai cittadini come agire, ha spiegato la semplicità di utilizzo dello strumento salvavita, il parroco don Giuseppe Alloisio che ha impartito la benedizione, l’assessore all’Ambiente Luca Tateo in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, la Polizia locale, il Corpo bandistico e il nucleo di Protezione civile.

L’importanza dello strumento

“E’ fondamentale poter contare sulla presenza di questi apparecchi h24 e dell’efficacia che hanno se utilizzati nei primi 5 minuti dall’arresto cardiaco – ha spiegato Jurinovich – e auspico che presto vi siano altre postazioni come questa”. Impegno, quello della diffusione dei defibrillatori, che si è preso l’assessore per conto dell’Amministrazione comunale.

Da ricordare che il defibrillatore ha placche da applicare sul torace della persona vittima di malore, emette semplici contatti vocali e fornisce la scossa elettrica solo se il cuore lo necessita.

Le foto della cerimonia:

Il video della cerimonia: