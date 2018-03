E’ Daniel Giardina, 24enne di Senago, la vittima dell’incidente di lunedì sera a Bollate.

Lo schianto contro un’auto

Per cause al vaglio della Polizia locale di Bollate, il giovane in sella alla sua Kawasaki si è scontrato con una Opel. Lui è rimasto incastrato sotto l’auto mentre la moto sbalzata a diversi metri di distanza. Portato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano, è morto poco dopo.