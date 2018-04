Spaccate le sagome di legno.

Vandali contro le sagome di legno dei bimbi di Rescaldina

Ancora un atto vandalico, stavolta è toccato alle sagome di legno realizzate dai bambini delle scuole che abbellivano il “Ponte dei bambini”, nella zona di via De Gasperi. Il fatto è stato scoperto la mattina di domenica 8 aprile quando alcuni passanti si sono accorti che a tre sagome mancava la testa, ritrovata poco distante. Qualcuno, nella notte, le aveva infatti spezzate e gettate a terra. Le sagome erano state create dalle mani dei piccoli e, insieme a tante altre, formavano una fila di “bimbi di legno”, colorati, che si tenevano per mano lungo il ponte. I danni sono stati riparati e il progetto (mettere sagome lungo tutto il ponte) non si ferma.

Il precedente

Dietro il ponte sorge il “Bosco della pace”, altro luogo creato insieme ai bambini delle scuole e che nell’ottobre 2016 era stato preso di mira dai vandali: ignoti avevano spaccato le composizioni in legno e abbattuto alcune delle scritte inneggianti alla pace. Dopo aver risistemato l’area, si era proceduto con una nuova inaugurazione dell’importante spazio cittadino.