Nella notte tra il 28 ed il 29 marzo, i Carabinieri del NOR di Legnano hanno eseguito, come di consueto durante eventi che riguardano i giovani, dei controlli rafforzati e specifici per frenare quello che è ormai divenuto un fenomeno: il furto dei telefoni cellulari.

Denunciati due 17enne

E’ successo anche l’altra notte in una discoteca della città legnanese e come le altre volte i Carabinieri hanno serrato i controlli e alle prime avvisaglie hanno controllato alcuni giovani. Durante questi, introno all’1.30, due ragazzi si stavano allontanando in modo furtivo. All’avvicinarsi dei militari uno dei due ha lanciato due telefoni cellulari nell’aiuola. Bloccati e perquisiti sono stati trovati in possesso di 8 telefoni cellulari, tutti nuovissimi e delle marche più blasonate “Apple”, “Samsung”, “Huawei”, tutti asportati poco prima nella discoteca. I due, entrambi di 17 anni, uno italiano e uno marocchino, sono stati denunciati alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Degli otto cellulari rinvenuti, uno rimane ancora da restituire.