Denunciato uomo incensurato fermato a Busto Arsizio.

Denunciato 40enne per ricettazione

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio hanno deferito in stato di libertà un 4oenne di Busto, operaio incensurato, per ricettazione. L’uomo, infatti, nel corso della scorsa notte, tra martedì 3 e mercoledì 4 aprile, è stato sorpreso dai militari mentre si aggirava nella zona residenziale di Busto a bordo di una Fiat multipla. Lo scorso 5 ottobre era stato denunciato il furto di questa vettura da parte della proprietaria 50enne. L’uomo, visti i carabinieri, ha cercato di eludere i controlli dandosi alla fuga ma è stato fermato poco dopo nella zona boschiva al confine con Olgiate Olona.

Alcuni accertamenti

I Carabinieri stanno accertando i motivi per cui l’uomo fosse in possesso del veicolo e se con quel veicolo sono stati commessi altri reati negli utili mesi. Nel frattempo l’autovettura p in attesa di riconsegna al legittimo proprietario.