Come riporta il Giornale di Como, un dipendente pubblico è stato colto in flagrante. La Guardia di Finanza ha infatti scoperto che ha utilizzato i giorni di permesso della Legge 104 per andare in vacanza.

Dipendente pubblico assente per… vacanza

Nell’ambito delle attività ispettive svolte a tutela della spesa pubblica, la Compagnia delle Fiamme Gialle di Erba ha segnalato alla Procura della Repubblica di Como un dipendente di un istituto scolastico per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. I militari operanti hanno, infatti, riscontrato che il dipendente in questione, a cui sono stati riconosciuti sia permessi che congedi straordinari allo scopo di assistere l’anziana madre, è andato in vacanza con il proprio nucleo familiare a Dubai proprio in un periodo in cui era assente dal lavoro beneficiando della legge 104.