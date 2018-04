Furto nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 aprile in via Parini. Un’Audi Rs6 è stata presa di mira dai malviventi che l’hanno distrutta.

Auto distrutta

I balordi l’hanno fatta a pezzi per recuperare i ricambi da vendere sul mercato nero. Nessuno si sarebbe accorto di nulla se non al mattino. Si tratta infatti di una via molto buia che dà sui campi. Sul posto i carabinieri per le indagini.