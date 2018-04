Nella notte diversi gli interventi dei soccorritori per diverse persone tra Legnano, Saronno e Caronno Pertusella.

Gli interventi dei soccorritori a Saronno

La Croce Rossa di Saronno è intervenuta alle 20.30 in via Novara a Saronno per un malore. L’uomo, un 82enne, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale cittadino. Il secondo intervento dei soccorritori, questa volta della Croce Azzurra di Caronno, è avvenuto in piazza Cadorna dove un uomo di 45 anni è stato aggredito intorno alle 22.00. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale di Garbagnate per accertamenti aggiuntivi.

Incidente a Legnano

Intono alle 22.20 due giovani di 28 e 29 anni sono caduti dalla moto in via Locatelli a Legnano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Legnano che li hanno trasportato al nosocomio cittadino per accertamenti aggiuntivi.

Intossicazione etilica

Poco prima delle 22.00 un uomo di 34 anni è stato soccorso a Caronno Pertusella, in corso della vittoria, dalla Croce Rossa di Saronno per intossicazione etilica. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Saronno.