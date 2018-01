E’ scomparso nel nulla ormai da quasi tre giorni: mobilitazione online per Domenico Bettineschi.

A Grezzago per lavorare

Avrebbe dovuto raggiungere Grezzago, vicino Trezzo, per lavoro. Ma al lavoro non l’hanno visto e di lui si sono perse le tracce ormai da tre giorni. E’ ansia a Colere per Domenico Bettineschi, 43 anni, scomparso dalle 17.30 di domenica. Si sa solo, al momento, che è salito a bordo della sua Clio nera targata EZ919YK. Era vestito con scarpe nere, pantaloni verde chiaro con tasche, e piumino verde della Scorpion. Ecco l’appello della moglie, pubblicato ieri sera, martedì, su Facebook. Il post è diventato subito virale, con migliaia di condivisioni sui social network.