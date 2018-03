Don derubato mentre è in chiesa per le confessioni.

Don derubato dai topi d’appartamento

Era uscito per andare in chiesa a celebrare le confessioni e i ladri ne hanno approfittato per svaligiargli la casa. E’ successo mercoledì sera 28 marzo a don Carlo Stucchi, vicario parrocchiale dei Santi Magi a Legnano. Come racconta lo stesso sacerdote nell’intervista pubblicata su Settegiorni Legnano-Alto Milanese in edicola da venerdì 30, i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso per poi frugare dappertutto alla ricerca di denaro e preziosi.

I ladri sono scappati con 2mila euro e un cellulare

Alla fine hanno scovato i soldi – circa 2mila euro in contanti – e hanno rubato anche un cellulare (“vecchio e senza sim – racconta don Carlo -, non credo gli sarà molto utile”). “Quando sono rincasato, verso le 23.30, ho trovato l’appartamento in condizioni disastrose… Passerò le festività pasquali a riordinare”.