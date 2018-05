Lutto per don Giuseppe Prina.

Fratus ricorda don Giuseppe Prina

Lacrime nella città di Legnano per la scomparsa del parroco dei SS Redentore don Giuseppe Prinavittima di un malore questa mattina nella sua abitazione.

“Ho appreso con sgomento dell’improvvisa scomparsa del don – afferma il sindaco Gianbattista Fratus -. Pur non conoscendolo approfonditamente, mi era nota la sua reputazione di parroco amatissimo dalla comunità del Santo Redentore, da quella dei Santi Magi e dell’intera città. In giorni che per Legnano dovrebbero essere caratterizzati solo dalla festa per l’avvicinarsi del Palio, manifestazione alla quale il sacerdote era molto legato, la città perde quello che è stato un punto di riferimento umano e spirituale. Don Giuseppe se n’è andato mentre si dedicava alla parrocchia con la generosità e lo spirito di servizio dimostrati in oltre 50 anni di sacerdozio, senza nascondere il dispiacere che la prospettiva del meritato riposo lontano da Legnano gli suscitava. Le mie più sentite condoglianze a tanti che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene”.

Le lacrime della comunità

Un commosso ricordo di don Prina è quello espresso anche dalla contrada Legnarello a cui era legatissimo così come dal Prevosto don Angelo Cairati che questa mattina si è recato nella casa del don.