Intorno alle 9.40 di mercoledì 2 maggio un brutto incidente si è verificato in via Stignani ad Abbiategrasso. Una donna di 78 anni è stata investita, sul posto sono sopraggiunti in codice rosso i volontari della Croce Azzurra di Abbiategrasso e la Guardia medica. Anche la Polizia locale presente sul luogo dell’incidente per veicolare il traffico. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo