Una 62enne è stata rapinata mentre si trovava nella sua abitazione.

Donna rapinata in casa

La notte scorsa, tra mercoledì 4 e giovedì 6 aprile, in via Rotondi a Paderno Dugnano una donna di 62 anni è stata rapinata nella sua abitazione. La proprietaria è stata sorpresa da due individui a volto coperto che, senza violenza, le hanno intimato di aprire la cassaforte. Hanno portato via il contenuto, gioielli e altri beni. La 62enne, terrorizzata, è rimasta in casa per qualche ora, come le avevano detto di fare i due malviventi, prima di chiamare aiuto.