Donna trovata morta in casa, e’ successo a Canegrate.

Un donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. L’allarme è scattato ieri sera verso le 21.30 a Canegrate, sul posto sono stati inviati subito i soccorsi ma al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 39enne. La donna è stata rinvenuta senza vita all’interno della sua abitazione di via Terni, nella zona del campo sportivo. Sul posto sono stati inviati ambulanza, automedica, Vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri ma per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare.