Dopo il crollo, 12 piante saranno tagliate nel parco di Mazzo

Intervento deciso dopo i controlli dell’ufficio ecologia

Dopo il crollo di un albero sul chiosco dei panini, fortunatamente nell’orario di chiusura dell’attività, l’amministrazione comunale di Rho corre ai ripari e predispone il taglio di 12 alberi presenti nel parco di via Togliatti a Mazzo di Rho

Questi gli alberi che saranno tagliati

Gli alberi interessati all’abbattimento sono 2 pinus pinea, 1 cedrus atlantica, 3 ulmus carpinifolia, 1 juglans nigra, 3 betula alba, 1 pinus nigra, 1 cedrus atlantica glauca, che hanno un’altezza variabile da 11 metri a 20 metri.

Pericolosità elevata

Dall’analisi effettuata dall’Ufficio Verde e Arredo urbano è risultato infatti un livello di pericolosità elevata per quanto riguarda la stabilità degli alberi presi in esame ed è quindi stato necessario definire l’intervento per la messa in sicurezza del parco

Gli alberi saranno sostituiti

L’amministrazione ha previsto di sostituire gli alberi eliminati con giovani esemplari arborei, già di dimensioni apprezzabili, di specie autoctona e prevalentemente a foglia caduca, quali Frassini, Aceri, Tigli e Querce