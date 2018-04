Da giorni dorme nel parcheggio dell’Alfa Romeo di Arese, al freddo e sotto la pioggia. La ditta per cui lavora, a Torino, lo ha trasferito improvvisamente qui. Ma lui, 50 anni senegalese, non conosce nessuno e non sa dove passare la notte.

Un infortunio sul lavoro e l’inizio dei problemi

Alioune Ndiaye, 50 anni del Senegal, è in Italia da oltre 20 anni. Vive a Moncalieri (Torino) con il fratello e da quasi otto anni lavora per una ditta dove fa facchinaggio. A gennaio 2018, però, ha avuto un infortunio sul lavoro e da lì sono iniziati i suoi problemi.

“Quando sono tornato al lavoro hanno iniziato a rendermi la vita difficile. Prima mi hanno trasferito in un cantiere di Carmagnola, dicendo che sarei stato più comodo per raggiungere il posto di lavoro con i mezzi. Poi mi hanno sospeso, dicendo che avrei rifiutato di svolgere il mio lavoro, rimanendo inoperoso per diverse ore. Ma io stavo male e non potevo lavorare”.

Il trasferimento coatto ad Arese

“Sono andato dal sindacato e ho preso anche un avvocato privato. L’azienda, a questo punto, quando è stata contattata dal mio legale, ha proposto una trattativa: mi davano i soldi, così andavo via. Ma io non volevo i soldi. Volevo solo il mio posto di lavoro. Non hanno più risposto, fino al 28 marzo. Mi è arrivata un’altra lettera dove dicevano che “a causa di comprovate esigenze produttive e organizzative aziendali”, mi comunicavano il mio trasferimento “a decorrere dal 3 aprile al cantiere del centro direzionale Alfa Romeo, ad Arese”.

“Dormo sotto la pioggia”

Lunedì è arrivato qui, ma non conosce nessuno, non sa dove andare. E così Alioune, da dopo Pasquetta, dorme in un parcheggio. Lavora dalle 6 alle 2 sotto l’acqua, per pulire i vetri; poi si trasferisce al centro commerciale, dove «sta accampato» fino alla chiusura. Quindi prende la sua valigia, il cuscino, una coperta, due panini e si prepara a passare un’altra notte sotto l’acqua.