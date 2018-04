Due aggressioni nella notte, sul posto soccorritori e carabinieri.

Due aggressioni, coinvolti due uomini

Due aggressioni nella notte. Poco dopo l’1 a Magenta in piazza Franco Parmigiani è stato dato l’allarme per un’aggressione. Ad avere bisogno dell’intervento dei soccorritori è stato un uomo di 34 anni che è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Magenta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Poche ore dopo, alle 4.40, a Mazzo di Rho si è verificato un altro evento violento. Questa volta è accaduto in un esercizio pubblico: a essere coinvolto è stato un 45enne, trasportato anche in questo caso in codice verde all’ospedale di Rho. In via Nazario Sauro per gli accertamenti sono stati inviati i carabinieri della Compagnia cittadina.

Medico acuto

Poco prima dell’1 invece i soccorsi sono intervenuti a Malnate per prestare aiuto a una donna di 41 anni, che si è sentita male in piazza Libertà. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale del Circolo di Varese. Ieri sera, poco dopo le 20, invece a Olgiate Olona i sanitari della Croce Rossa di Busto Arsizio sono intervenuti per una intossicazione etilica in via Mazzina. Coinvolta una donna di 59 anni che è stata poi trasferita all’ospedale di Busto in codice verde.

Incidenti

Due incidenti questa mattina a Bollate, entrambi sono avvenuti verso le 7. Il primo alle 6.56 in via via Madonna in Campagna, nello scontro è rimasto ferito un uomo di 63 anni. Sempre a Bollate poco dopo le 7 , in via via Kennedy a Cassina Nuova un ragazzo di 22 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Sul posto i soccorritori e i carabinieri della Compagnia di Rho. Poco dopo le 7 in autostrada nel tratto A8 – bivio A9 Origgio Ovest si è verificato un incidente stradale con un mezzo pesante. Coinvolta una persona di 64 anni. Questa notte a Corbetta, poco prima delle 2.30, in via Fratelli Rosselli un’auto con a bordo due ragazzi di 19 e 22 anni si è ribaltata. Sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Magenta. Sul posto per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.