Zelo Surrigone: due auto divorate dalle fiamme nella notte in via don Carlo Rizzi. Indagano i carabinieri: incidente o è il ritorno del piromane?

Due auto a fuoco nella notte a Zelo Surrigone

Incendio nella notte in via don Carlo Rizzi, nei pressi della chiesa di Zelo Surrigone: due le vetture che risultano essere andate a fuoco e che erano parcheggiate nella via. Sul posto autopompe dei vigili del fuoco per domare le fiamme, oltre ai carabinieri.

Negli scorsi mesi una lunga scia di episodi dolosi

Ai militari il compito di stabilire se si possa essere trattato di un incidente causato da un corto circuito o se si è trattato di un atto doloso, per un episodio che andrebbe così ad aggiungersi alla lunga lista di roghi ai danni di automobili registratisi nel Magentino e nell’Abbiatense negli ultimi mesi. Proprio a dicembre i carabinieri di Abbiategrasso avevano fermato un uomo, ritenuto responsabili di almeno quattro incendi.