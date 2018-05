Due auto e un furgone sono stati dati alle fiamme nella serata di mercoledì 2 maggio in via Aosta a Bareggio.

I fatti

L’episodio si è verificato attorno alle 22.45. All’inizio c’è chi ha pensato anche a semplici fuochi d’artificio ma è bastato il forte odore di fumo, che si è propagato dopo due o tre forti botti, a far capire ai residenti che qualcosa di strano stava accadendo. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere il rogo e i carabinieri per l’avvio delle indagini.

Residenti preoccupati

«Non è la prima volta che a Bareggio, o comunque nella nostra zona, accade un episodio simile – ha commentato Rolando Destri, che risiede nei pressi dell’accaduto – e tale episodio dimostra ancora una volta che le periferie sono lasciate a se stesse. Di telecamere infatti non ce sono e da tempo non vediamo passare nelle nostre strade qualche vigile. Motivo per cui probabilmente, ancora una volta, questo fatto rimarrà impunito».